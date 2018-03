“Passeggiate per la sicurezza”, Gianturco: “Iniziativa riuscita che ripeteremo”

Lamezia – Si è svolta nella serata del 28 marzo la prima ‘passeggiata per la sicurezza’organizzata dal circolo lametino Identità Nazionale di Fratelli d’Italia. L’iniziativa, che nasce a seguito degli episodi criminali proprio nel rione Bella di Lamezia Terme, è stata molto partecipata e ha registrato l’apprezzamento dei residenti.

A presidiare le strade del quartiere c’era anche l’ex consigliere comunale Mimmo Gianturco, fra i promotori dell’evento, il quale ha dichiarato: “Nonostante il tentativo di demonizzare queste passeggiate, i residenti hanno apprezzato la nostra presenza, attraverso la quale abbiamo scoraggiato eventuali malintenzionati ridonando tranquillità alle famiglie di Bella. Tengo a precisare che il tutto si è svolto nella massima tranquillità, proprio com’è nostro costume. Da troppo tempo ormai le vie dei quartieri più periferici – continua – sono in mano a immigrati e balordi di ogni tipo, che mettono a repentaglio la normale sicurezza dei cittadini e attraverso queste attività, che ripeteremo nelle prossime settimane, vogliamo dare un fattivo contributo per mantenere l’ordine per le strade”.