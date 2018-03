Condividi

E ci risiamo con il disastro sanità che sta avvenendo negli ultimi anni in Calabria ed in particolare nella Provincia di Reggio. L’ ufficio ticket dell’ Ospedale di Locri in “stallo” per una stampante guasta e ormai usurata che non solo ha portato varie volte l’intervento dei tecnici con aggravio dei costi di intervento e manutenzione ma alla fine lo sportello ha dovuto chiudere per la “morte” improvvisa e definitiva della stessa stampante; questo creando molte difficoltà ai cittadini, ma la cosa più brutta è che tutto ciò poteva essere evitato in quanto in una nota degli stessi tecnici si evidenziava che la stampante ormai troppo vecchia e usurata poteva smettere di funzionare improvvisamente e non più riparabile.

Le scuse dell’azienda e dell’ Ufficio Economato sono state , che non essendoci un atto di programmazione per le spese quindi nessuna risorsa di bilancio , non poteva essere affrontata questa spesa . La mia riflessione è che nel 2018 non si possono accettare queste scuse per una spesa forfettaria di circa quaranta euro e mettere in subbuglio una struttura pubblica con gravi disagi per i cittadini.