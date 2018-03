Orsomarso: “Continuano a crescere le adesioni a Fratelli D’Italia”

Condividi

“Continuano a crescere le adesioni a Fratelli D’Italia, in particolare, voglio dare oggi il mio personale benvenuto a Chiara Viola, già consigliere comunale a Rende e Antonello Elia, anch’egli consigliere comunale a Rende. L’incremento delle adesioni al partito, registrato in questi giorni, a urne chiuse, testimoniano un modo di fare politica che non resta circoscritto alsoloperiodo di campagna elettorale, ma ne varca ampiamente i confini; perché Politica è “fare” tutti giorni, è parlare tutti i giorni, è ascoltare, è proporre, è progettare insieme il futuro.”

È quanto dichiarato da Fausto Orsomarso, Consigliere Regionale Fratelli d’Italia Calabria.