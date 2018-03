Opportunità di lavoro in Europa, incontro al Consiglio regionale della Calabria

Condividi

Giovedì 22 marzo, nella sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, si svolgerà un evento, organizzato dal servizio Eures del dipartimento regionale lavoro, per fornire informazioni sulle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro in alcuni Paesi Europei.

Durante l’iniziativa “Eures Job Meeting–Employment Opportunities in Europe”, alla quale tutti possono partecipare, interverranno consulenti Eures che forniranno informazioni utili sulle attuali opportunità lavorative e su come vivere e lavorare in Belgio, Lussemburgo, Spagna, Portogallo e Germania. Saranno presenti anche i responsabili di alcune società italiane e straniere come la “Dekimo experts” e “Raco” , “Obiettivo tropici” e “Il gruppo digitale”.

Le offerte riguardano vari profili, soprattutto per ingegneri (informatici, elettronici, civili, meccanici), specialisti information technology, animatori turistici, fotografi, addetti alla boutique e altre figure nell’ambito sanitario e turistico-alberghiero.

Per i partecipanti nel corso pomeriggio sono previsti incontri individuali con i consulenti Eures per domande, consulenze personalizzate e colloqui di selezione con i datori di lavoro. Per quanto riguarda i colloqui di lavoro è necessario inviare preventivamente a eurescalabria@gmail.com il curriculum vitae, in italiano e in inglese, da consegnare anche in formato cartaceo il giorno dell’evento, citando l’offerta di lavoro per la quale ci si vuole candidare.