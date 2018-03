Oliverio scrive a Occhiuto per la realizzazione del nuovo Ospedale di Cosenza

Condividi

Il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha inviato una lettera al Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto per sollecitarlo a mantenere gli impegni assunti sull’iter relativo alla realizzazione del nuovo Ospedale di Cosenza, e in particolare sulla stipula di un protocollo d’intesa tra il Comune e la Regione, previa acquisizione di assenso del Consiglio Comunale di Cosenza, sulla quale, ad oggi, non risulta pervenuta alcuna determinazione in tal senso.

Egregio Sindaco – scrive ad Occhiuto il Presidente della Regione Mario Oliverio -, le attuali gravi criticità strutturali, impiantistiche e funzionali del presidio ospedaliero “Annunziata” di Cosenza, sede delle discipline sanitarie più complesse dell’HUB regionale sede di DEA di II livello, hanno spinto l’attuale Amministrazione regionale ad attivare tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo di un progetto organico complessivo di un Nuovo Ospedale capace di garantire l’assistenza ospedaliera secondo i più elevati standard qualitativi, strutturali e tecnologici.

Proprio perché ritenuta opera di rilevanza strategica, il nuovo ospedale di Cosenza è stato inserito all’interno del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, sottoscritto dallo scrivente con il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/04/2016 e approvato con DGR n. 160 del 13/05/2016.

Contestualmente, così come concordato con i competenti uffici del Ministero della Salute, al fine di dare concreta attuazione agli interventi di edilizia sanitaria previsti nel Patto, sono state avviate le attività necessarie alla stipula di specifico Accordo di Programma ai sensi dell’art. 5 bis del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502.

In tale contesto, l’Amministrazione regionale ha prontamente avviato le procedure di legge per la redazione di uno studio di fattibilità, da porre a base di gara, per la realizzazione del nuovo HUB ospedaliero di Cosenza.

Nel mese di ottobre 2017, presso la sede della Cittadella Regionale, si è tenuto un incontro nel corso del quale sono stati illustrati la metodologia e gli esiti dello Studio di Fattibilità del Nuovo Ospedale di Cosenza. In quella occasione il sottoscritto ha proposto, laddove lo studio confermasse l’esigenza di spostare l’Ospedale di Cosenza dall’attuale sito, di riqualificare l’area dell’Annunziata non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche sanitario, potenziandola e trasformandola in una vera e propria “Cittadella della Salute”, in grado di ospitare i servizi sanitari territoriali, di bassa intensità di cura, oggi disseminati nella città di Cosenza, in larga parte in edifici in fitto all’Azienda Sanitaria Provinciale.

Su Tua richiesta, inoltre, si è accettato di istituire un tavolo tecnico ai fini di un preliminare confronto sulle risultanze dello Studio di Fattibilità del Nuovo Ospedale, con particolare riferimento ai riflessi di carattere urbanistico e sociale delle alternative progettuali.

Gli esiti dell’approfondimento sono stati trasmessi all’Amministrazione Comunale di Cosenza con nota prot. n. 350140 del 09/11/2017.

A decorrere dal 20/11/2017, è stata indetta la Conferenza di Servizi istruttoria per l’esame dello Studio di Fattibilità del Nuovo Ospedale di Cosenza, ai fini dell’espressione del parere dei soggetti partecipanti, e quindi anche dell’Amministrazione comunale, sulla definitiva localizzazione della nuova struttura ospedaliera nel sito più idoneo dal punto di vista sanitario, funzionale, territoriale, urbanistico, socio-economico, ambientale, geologico-geotecnico, idrogeologico, paesaggistico, dei costi di costruzione, nonché dei tempi di progettazione ed esecuzione delle opere.

A seguito della prima seduta della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi il 27/11/2017, con nota prot. n. 382690 del 07/12/2017 il RUP ha trasmesso, a Te e al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, ai fini della condivisione dei contenuti, una bozza di protocollo di intesa con il quale si definiscono gli impegni degli Enti sottoscrittori, nonché le modalità per avviare il processo tecnico-amministrativo finalizzato alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Cosenza.

Devo tuttavia rilevare che, nonostante la disponibilità da Te manifestata con la nota n. 8388 del 27/12/2017, a sottoscrivere un protocollo di intesa con la Regione Calabria, previa acquisizione di assenso del Consiglio Comunale di Cosenza, ad oggi non risulta pervenuta alcuna determinazione in tal senso.

Ricordo che avevamo condiviso di concludere la Conferenza dei Servizi e le relative determinazioni entro il 31 dicembre ultimo scorso. Successivamente, sulla base d’esigenze da Te avanzate, era stato concordato di tenere il Consiglio Comunale il 15 gennaio, poi sempre da Te spostato al 7 febbraio e ancora al 17 febbraio.

Ho atteso che si svolgessero le elezioni del 4 marzo, anche per evitare strumentalizzazioni e gettare dentro una evidente polemica elettoralistica una problematica qual è quella del nuovo Ospedale che ritengo debba essere affrontata con la massima oggettività e serietà. Ora però non sono più giustificabili ulteriori ritardi. La città di Cosenza, capoluogo della più grande provincia della Calabria, non può essere penalizzata nella realizzazione di una moderna struttura ospedaliera HUB.

Ritardare ulteriormente le procedure sarebbe colpevole.

Questa situazione di fatto ha impedito e continua ad impedire alla Regione di presentare al Ministero della Salute la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo di Programma, ex art. 5 bis del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502.

Per quanto sopra rappresentato – conclude il Presidente Oliverio -, ritengo necessario ed urgente determinarsi sullo schema di protocollo d’intesa già trasmesso nei mesi scorsi, al fine di superare l’attuale fase di stallo e consentire a questa Amministrazione la definizione degli atti necessari per la stipula dell’Accordo di Programma con il Ministero della Salute, indispensabile ai fini della prosecuzione dell’iter di realizzazione del Nuovo Ospedale di Cosenza e degli altri interventi di edilizia sanitaria”