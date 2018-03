Olimpiadi Astronomia, allievi della Calabria ammessi alla finale nazionale

Condividi

Sono 15 i giovani studenti calabresi che rappresenteranno la nostra regione alla finale nazionale delle Olimpiadi di Astronomia del 2018.

Sono stati 2487 i ragazzi della Calabria che hanno partecipato alla fase di preselezione, una cifra significativa, probabilmente, dovuta all’individuazione del Pythagoras quale decimo polo nazionale per lo svolgimento delle gare interregionali ma soprattutto per il supporto alle scuole, che il planetario offre, per la preparazione degli studenti.

È un riconoscimento al lavoro qualificato e riconosciuto a livello nazionale che la struttura calabrese porta avanti fin dal 2004, anno della sua costruzione.

L’azione di didattica e di divulgazione scientifica e culturale portata avanti dal Planetario rappresenta un punto di riferimento per la nostra regione e non solo.

I quindici finalisti nazionali hanno sbaragliato i 149 concorrenti della gara regionale e sono tra gli 80 che saranno ospitati dal 18 al 20 Aprile presso il Liceo Scientifico Liceo Scientifico Statale “Arcangelo Scacchi” di Bari, sede della finale nazionale.

Complimenti ai ragazzi, ma anche ai docenti delle scuole di appartenenza che hanno sostenuto e incentivato gli studenti nelle fasi di preparazione. È anche vero che un ruolo determinante è svolto dai corsi intensivi effettuati al Planetario Pythagoras, a titolo gratuito, al dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria e presso il Liceo Scientifico “La Cava” di Bovalino.

Categoria Junior 1

Carbone Marco I.C. “G. Carducci – V. da Feltre” – Reggio Calabria

Dimitrov Mihail I.C. “Giovanni XXIII” – Villa S. Giovanni (RC)

Geria Davide I.C. “Galluppi-Collodi-Bevacqua”-Reggio Calabria

Morgante Antonino I.C. “Campo Calabro – San Roberto” – Campo Calabro (RC)

Sorrentino Luigi I.C. “F.S. Alessio – N. Contestabile” – Taurianova (RC)

Categoria Junior 2

Altomonte Vittoria Liceo Scientifico Statale “Euclide” – Bova Marina (RC)

Attinà Natalino Liceo Scient. e delle S.A. Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria

Cangeri Federico Liceo Scientifico Statale “A. Volta” – Reggio Calabria

Cicco Cosimo I.I.S. Statale “Nostro – Repaci” – Villa S. Giovanni (RC)

Maisano Domenico Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – Bagnara Calabra (RC)

Categoria Senior

Britti Ruggero Liceo delle Scienze Umane Statale “T. Gullì” – Reggio Calabria

Labate Andrea Liceo Scient. e delle S.A. Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria

Latella Angelo Liceo Scient. e delle S.A. Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria

Sorrentino Vincenzo Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “M. Guerrisi” – Cittanova (RC)

Verduci Alexia I.I.S. Statale “Nostro – Repaci” – Villa S. Giovanni (RC)