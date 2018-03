MITT di Mosca: l’ambasciatore italiano visita lo stand della Calabria

Condividi

È stato l’ambasciatore d’Italia in Russia, S. E. Pasquale Terracciano, a inaugurare questa mattina con una visita lo stand della Regione Calabria alla MITT di Mosca, una delle cinque più importanti fiere del turismo al mondo.

I territori dell’ex Unione Sovietica, con oltre 290 milioni di abitanti, rappresentano un importante bacino di utenza per il turismo: proprio con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la propria presenza in questi mercati, la Calabria è presente in questi giorni alla MITT con uno stand di circa 100 mq, dove oltre dieci operatori turistici sono impegnati a presentare l’offerta del territorio a tour operator e media provenienti da ogni parte del mondo.

Al centro delle iniziative che il Dipartimento Turismo della Regione organizza in questi giorni alla MITT c’è la promozione del territorio calabrese come destinazione privilegiata per il turismo MICE: un mercato che ha ancora notevoli margini di sviluppo e che rappresenta un’importante opportunità per destagionalizzare le presenze turistiche in Calabria, favorendo l’affluenza di visitatori anche al di fuori del periodo estivo