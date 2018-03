La Regione Calabria all’ ITB di Berlino

Condividi

È iniziata mercoledì 7 marzo, con la conferenza stampa di inaugurazione dello stand Italia organizzata da Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, la presenza della Regione Calabria a ITB, una delle più importanti fiere del settore turistico al mondo.

Durante la conferenza stampa di Enit Norbert Fiebig, presidente della Deutschen Reiseverband (DRV), la principale federazione di operatori turistici tedeschi, ha annunciato ufficialmente di aver scelto la Calabria quale location per il prossimo convegno annuale, che si svolgerà dal 10 al 14 ottobre 2018: “Il nostro annual meeting non si era mai svolto in Italia, e siamo quindi molto contenti di organizzare in Calabria la prossima edizione. Il sud Italia ha molto da offrire in termini di opportunità turistiche, e a ottobre porteremo in Calabria i più importanti rappresentanti dell’industria turistica tedesca, con l’obiettivo di suscitare curiosità e attenzione nei confronti del territorio calabrese. Secondo i nostri dati le destinazioni che scegliamo per il nostro meeting annuale possono contare l’anno successivo su un incremento di turismo tedesco e sono sicuro che così sarà anche per la Calabria”, ha affermato il Presidente della DRV.

Una notizia che ha stupito positivamente anche S.E. Pietro Benassi, Ambasciatore d’Italia a Berlino, che ha dichiarato: “Siamo molto contenti della scelta compiuta dalla DRV: l’Italia è una potenza mondiale del turismo, ma abbiamo ancora margine per fare di più e meglio. Questo grande margine esiste soprattutto nel Sud del Paese, e avere la possibilità di valorizzare regioni meravigliose come la Calabria mi sembra una notizia davvero importante. Al Sud c’è territorio, cultura, paesaggio, mare, montagna, monumenti, qualità della vita: un patrimonio inestimabile che abbiamo il dovere di valorizzare sempre di più nei confronti dei turisti stranieri”.

La nota giornalista e conduttrice televisiva Sandra Maria Gronewald, ha poi invitato il consigliere regionale Michele Mirabello, delegato dal Presidente della Giunta Regionale, Mario Oliverio, a intervenire su questa straordinaria notizia: “Innanzitutto mi preme ringraziare a nome del Presidente della Giunta Regionale, Mr. Norbert Fiebig, Mr. Dirk Inger e tutto lo staff della DRV Service per la fiducia accordataci. Un particolare ringraziamento va anche al dott. Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo ENIT, e al suo staff di Francoforte, che hanno creduto e sostenuto questo progetto, ma anche nella istituzione e nel territorio che rappresento”.

Il Consigliere Mirabello ha poi, nel pomeriggio di mercoledì 8 marzo, sottoscritto presso lo stand ENIT a ITB il memorandum d’intesa con il presidente Fiebig, affermando: “Questa Giunta ha costruito in questi mesi con la DRV una relazione di fiducia positiva che sarà alla base del nostro lavoro. Condividiamo molti obiettivi istituzionali tra cui l’attenzione al territorio. È stato sin da subito chiaro che la federazione non era in cerca di luoghi anonimi, ma di territori autentici. Questo ha accresciuto la nostra motivazione. È nostra intenzione coinvolgere tutte le attività produttive calabresi, e non solo quelle propriamente dette turistiche. Sarà nostra cura, ad esempio, coinvolgere le eccellenze del comparto agroalimentare, perché vorrei che i nostri ospiti gustino i sapori intensi mediterranei che la mia regione produce. Certamente saranno partecipi anche le maestranze artigianali con particolare attenzione a quelle tradizionali e a quelle artistiche”.

“L’Impegno della Regione” ha precisato Mirabello “non è volto unicamente all’organizzazione del congresso, per il quale ci adopereremo affinché sia una esperienza per i nostri ospiti indimenticabile. A nostro avviso è altrettanto importante l’organizzazione e la promozione dei tour che gli operatori tedeschi potranno fare prima o dopo il meeting per visitare tutto il territorio regionale. A breve consegneremo alla DRV un catalogo di possibili tour affinché loro possano scegliere a secondo dei loro interessi e dei loro business: tour che organizzeremo insieme ad amministratori locali, associazioni di categoria, consorzi, reti, distretti, e associazioni di imprese. Sono certo che tutto il territorio sarà partecipe attivamente. La notizia che la DRV avrebbe svolto in Calabria il meeting 2018 è stata accolta nella nostra Regione con grandissimo entusiasmo. In tutti i luoghi della Calabria è partita la macchina organizzativa per riservare loro una straordinaria accoglienza.”