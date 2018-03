Francesco D’Agostino presidente della quinta Commissione consiliare “Riforme”

Condividi

Il consigliere regionale Francesco D’Agostino è il nuovo presidente della quinta Commissione consiliare “Riforme”.

E’ stato eletto nella seduta odierna – dall’organismo presieduto dal presidente del Consiglio regionale Nicola Irto – che ha proceduto ad eleggere come vicepresidente il consigliere Alessandro Nicolò e come segretario il consigliere Arturo Bova.

L’elezione dell’Ufficio di presidenza della Commissione Riforme è avvenuta in seconda convocazione dopo l’aggiornamento della seduta da parte del presidente Irto per mancanza del numero legale a seguito dell’abbandono dell’aula da parte dei consiglieri Sinibaldo Esposito e Alessandro Nicolò.

“L’elezione a Presidente della Commissione Riforme mi consente di riprendere una funzione più attiva all’interno del Consiglio regionale della Calabria- dichiara D’Agostino-. Nel recente passato, per quasi 18 mesi, mi ero autosospeso dalle funzioni di Vice Presidente del Consiglio, a seguito delle imputazioni sollevate nei miei confronti dalla Procura di Reggio Calabria. Da esse sono uscito, a testa alta, con un’assoluzione con formula piena. La mia innocenza e la mia integrità sono state pienamente riconosciute. Nel periodo che rimane, da qui alla conclusione della legislatura, mi impegnerò – conclude D’Agostino- assieme con i colleghi della Commissione per proseguire nel processo di modernizzazione dell’Ente, dentro un quadro che rafforzi le garanzie democratiche per i cittadini, con particolare riferimento alla trasparenza e alla partecipazione”.