Ferro (Fdi) sostiene l’intitolazione di una “Casa delle Donne” ad Anna Maria Longo

“Condivido la proposta dell’Udi di intitolare ad Anna Maria Longo uno spazio di confronto e di discussione per le donne della città”. E’ quanto afferma l’on. Wanda Ferro, che prosegue: “Nonostante la differenza di radici culturali, ho sempre ammirato la figura di Anna Maria Longo, storica dirigente della sinistra che ha dedicato la sua vita alle difesa dei diritti delle donne e alla valorizzazione del loro impegno nella vita sociale e politica. Avevo con lei un meraviglioso rapporto, che mi ha consentito di apprezzare la sua passione politica, la sua acuta intelligenza, la sua onestà intellettuale e il suo profondo senso dell’etica pubblica. Avevo proposto in passato l’intitolazione di una strada ad Anna Maria Longo per onorare degnamente il ricordo di una figura così importante, e per certi versi dirompente, della vita politica della città di Catanzaro. Ancor meglio dare vita ad un luogo di riflessione e di confronto permanente sui temi che riguardano la vita delle donne, che può dare il senso della prosecuzione ideale dell’impegno di una personalità sempre schiva alle celebrazioni. Ci sono ancora troppe discriminazioni da combattere, pregiudizi culturali da superare, ostacoli da rimuovere nel campo lavorativo, il nodo della partecipazione alla vita politica, il tema della violenza su cui tenere sempre altissima l’attenzione. Che nasca, allora, una “Casa delle Donne”, nel ricordo e con la forza di Anna Maria Longo”.