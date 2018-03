Elezioni autorità idrica della Calabria: nuovo avviso

Condividi

Il Dirigente Generale e Commissario Autorità Idrica della Calabria, ing. Domenico Pallaria e il Responsabile del Procedimento (RUP), ing. Francesco Viscomi, hanno comunicato ai Sindaci dei Comuni della Conferenza Territoriale (Città Metropolitana di Reggio Calabria) che le operazioni di voto per la prima individuazione dei Comuni costituenti l’Assemblea dell’Autorità Idrica della Calabria (AIC), di domani, sabato 17 marzo p.v., si svolgeranno, giusta comunicazione del Sindaco del Comune di Reggio Calabria, nella sede legale del Comune di Reggio Calabria, in Piazza Italia, al primo piano di Palazzo San Giorgio, invece che in quella precedentemente indicata con nota prot. 95021 del 15 marzo u.s.