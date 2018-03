Catanzaro – La funicolare cambia immagine in omaggio a Rotella

Condividi

In occasione del centenario della nascita di Mimmo Rotella, l’Amc ha scelto di ricordare il Maestro del décollage in modo speciale.

Nella stazione di Piazza Roma della funicolare sono state presentate le iniziative dall’amministratore unico Raffaele Bruno e dal direttore generale Filippo Pietropaolo: <<Tutti stanno apprezzando e considerando la funicolare come luogo da vivere con esperienze da condividere e, per questa ragione, abbiamo pensato a degli eventi che rendessero omaggio al Maestro Rotella nato proprio a Catanzaro e del quale, in questo anno, ricorrono i cento anni dalla sua nascita>>.

Presenti anche il sindaco Sergio Abramo e il vice-sindaco, nonché assessore alla Cultura, Ivan Cardamone, che hanno sottolineato l’importanza strategica della funicolare nel cuore del centro storico e dell’idea di realizzare iniziative per celebrare Mimmo Rotella al quale tutti i catanzaresi sono legati.

Da sabato 7 aprile, nella stazione di Pié Sala della funicolare si svolgeranno i laboratori creativi per adulti e bambini dedicati al Maestro a cura di Francesca Ciliberti e Ida Romeo.

Dal prossimo sabato, 31 marzo, e sino a giugno, si terranno tour guidati, su prenotazione, con partenza dalla stazione di Piazza Roma della Funicolare, visita alla Casa della Memoria, al mural sulla facciata delle Poste centrali, sino a Piazzetta Rotella. Il tour prevede anche la visita ai luoghi più caratteristici della città.

Punta di diamante del programma è l’idea di far cambiare immagine alle vetture della funicolare attraverso un’opera di uno studente dell’Accademia di Belle Arti, Salvatore Sart, realizzata ispirandosi alle opere di Rotella. L’allestimento verrà inaugurato entro il mese di maggio.

Tutte le iniziative sono state approvate dal Mimmo Rotella Institute.