Catanzaro, Comune chiede a Regione comodato d’uso spazi interni Palazzo Alemanni

L’amministrazione comunale ha formalmente richiesto alla Regione Calabria la concessione in comodato d’uso di alcuni spazi liberi di Palazzo Alemanni. Il motivo della richiesta è finalizzato a localizzare all’interno della struttura, in parte occupata dal Commissariato per l’attuazione del Piano di rientro dal deficit sanitario, gli uffici di due importanti ambiti territoriali ottimali (Ato): quello provinciale riguardante i rifiuti, di cui il Comune di Catanzaro è capofila, e quello regionale dell’autorità idrica. Contattandolo telefonicamente, il sindaco Abramo ha avanzato la stessa richiesta al vicepresidente della giunta regionale, Antonio Viscomi.