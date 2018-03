In Calabria la XII edizione del Simposio Le “Stelle della Ristorazione”

Condividi

Un viaggio tra due splendide coste, per scoprire le eccellenze di una regione, la Calabria, alla ribalta per i propri prodotti e i percorsi enogastronomici. Il 9 e il 10 aprile si terrà l’annuale edizione del Simposio nazionale dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani, “Le Stelle della Ristorazione”, momento di formazione e confronto dedicato a cuochi e ristoratori.

L’evento, giunto alla XII edizione, sarà anche l’occasione per festeggiare i 20 anni dell’Associazione, nata da un progetto di Carlo Re e oggi guidata da Sonia Re, Direttore Generale e da Roberto Carcangiu, Presidente, insieme a un qualificante e proattivo gruppo di Consiglieri.

La terra calabrese, ampia e suggestiva, farà da sfondo ai tanti momenti di formazione e networking, tra cui l’Assemblea Generale dell’Associazione alla quale prenderanno parte oltre 120 cuochi, in rappresentanza delle delegazioni regionali ed estere APCI

Le due giornate si presentano ricche di spunti formativi e di degustazioni guidate. Al centro della prima giornata il Salotto delle Idee, un momento di incontro con i consiglieri dell’Associazione per condividere idee e spunti, un confronto per tutti gli associati utile allo sviluppo di un’attività che vuole sempre essere al servizio dei propri membri.

I temi affrontati nei seminari saranno dedicati ad alcune delle tendenze del mercato: Formazione e Attualità secondo il Presidente Roberto Carcangiu, un momento in cui offre spunti interessanti grazie alla sua visione lungimirante e altamente professionale del settore ristorazione e Bakery 3.0, dal laboratorio al servizio, approfondimento sul tema della panificazione realizzato in collaborazione con Italian Gourmet. Il seminario Sua Maestà il Bergamotto, organizzato dall’Accademia del Bergamotto, permetterà invece di scoprire proprietà e possibilità di impiego di questo agrume, simbolo della Calabria.

Verrà inoltre dedicato uno spazio al progetto Parola di Chef, nato dalla stretta collaborazione tra APCI e La Molisana, che vede protagonisti chef associati di tutto il territorio nazionale, che sono stati investiti della carica di Ambasciatori. Una vera e propria community in cui riconoscersi e condividere gli stessi valori.

La giornata del 9 aprile vedrà inoltre la consegna delle giacche delle Stelle della Ristorazione ai cuochi prescelti, la sfilata in divisa sul lungomare di Catanzaro Lido, oltre alla consegna di un premio speciale agli chef che rappresentano le eccellenze del territorio calabrese. Grande risonanza per la parte Istituzionale dell’evento APCI, ospitato nella più autorevole e solenne cornice: la Cittadella della Regione Calabria. “E’ un piacere ospitare nella nostra terra l’Associazione Professionale Cuochi Italiani – commenta Mario Oliverio, Presidente della Regione Calabria – in particolare in questo momento che vede la Calabria centro di attenzione, grazie alle nostre eccellenze e al lavoro dei nostri giovani chef. A loro va l’onore di esprimere la Calabria migliore, capace di accogliere di lasciare un buon ricordo nei viaggiatori”.

La giornata del 10 aprile sarà interamente dedicata alla scoperta dei prodotti del territorio con degustazioni e visite guidate presso l’azienda Callipo, che aprirà le proprie porte ai cuochi dell’Associazione, e un percorso alla scoperta della Cipolla Rossa di Tropea IGP.

“Siamo felici di portare il nostro annuale Simposio in Calabria – commenta Sonia Re, direttore generale di Associazione Professionale Cuochi Italiani – regione ricca di materie prime d’eccellenza e che sta portando la propria cucina al centro di contesti nazionali e internazionali di grande rilievo, anche grazie all’impegno dei professionisti e delle istituzioni. Essere qui a festeggiare anche i 20 anni di storia della nostra Associazione, da sempre impegnata in attività di crescita professionale per i cuochi, è un ulteriore motivo di orgoglio, che ci spinge a proseguire con sempre più forza nel nostro percorso di formazione delle persone che ogni giorno lavorano in tante cucine”.

Da segnalare anche i momenti conviviali, come la Cena di Gala in programma alla Baia dell’Est, incantevole location affacciata sul mare a Staletti (CZ), in programma la sera del 9 aprile, e il pranzo conclusivo del 10 aprile al ME Restaurant di Pizzo Calabro (VV)

L’organizzazione del Simposio Le Stelle della Ristorazione è resa possibile grazie alla collaborazione con alcune tra le più importanti aziende del settore food service.

Associazione Professionale Cuochi Italiani (APCI) è l’Associazione di categoria legalmente riconosciuta, punto di riferimento per la Ristorazione Professionale di Qualità, che nasce in un’ottica di aggregazione e di servizio, per costituire il valore aggiunto per il professionista della cucina italiana che voglia trovare un ambiente in cui riconoscersi, emergere, condividere la propria esperienza e trovare nuovi spunti di crescita e confronto. Migliaia di autorevoli chef, affiancati da validi colleghi ristoratori, con il supporto logistico e operativo di un team selezionato di professionisti, una presenza dinamica e frizzante a garanzia del successo dei più importanti format ed eventi enogastronomici. Sono questi gli ingredienti della famiglia delle berrette bianche dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani.