Calabria – 360 mila auto non in regola con la revisione

Sono 360.170 le auto private in Calabria non in regola con la revisione, pari al 28,67% di quelle registrate nella regione. E’ quanto emerge da un’indagine compiuta da Facile.it su dati aggiornati al 31 ottobre 2017 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Calabria si pone così al terzo posto tra le regioni meno virtuose in termini percentuali. Tra le province, quella che ha il maggiore numero di auto non in regola è Cosenza, con 122.583, seguita da Reggio Calabria con 114.867. Terza in graduatoria Catanzaro con 55.124 veicoli non in regola con la revisione e poi Vibo Valentia (34.725) e Crotone (32.871).