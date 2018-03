Antica Kroton: Sottosegretario Bianchi annuncia firma protocollo

Condividi

“Si potrà finalmente procedere alla sottoscrizione del protocollo d’intesa su Antica Kroton, con Comune di Crotone e Regione Calabria. Il Direttore Generale del Mibact Carla de Francesco ha, infatti, valutato positivamente il lavoro svolto dal segretariato regionale del Ministero”.

Ad annunciarlo in una nota il Sottosegretario al Mibact, Dorina Bianchi.

“L’avvio del cantiere rappresenterà una importante opportunità di tutela e valorizzazione integrate del patrimonio archeologico, culturale e paesaggistico della città storica di Crotone mettendo in campo ben 62 milioni di euro. Un risultato rilevante che premia il lavoro fatto con costante attenzione verso il territorio calabrese nel corso del mio mandato, vissuto sempre con grande responsabilità e concretezza. In quest’ottica il mio impegno ha prodotto l’attuazione di un progetto sul quale ho sempre chiesto e ottenuto chiarezza, concretezza e tempi certi.

La vera scommessa ora è proseguire nel percorso tracciato e non polverizzare quanto è stato fatto. Crotone e la Calabria hanno le carte in regola – conclude il Sottosegretario Bianchi – per intercettare nuovi flussi turistici, investire maggiormente sul turismo di qualità quale punto cardine della nostra economia, per una positiva ricaduta occupazionale, soprattutto giovanile nell’ottica di una più incisiva valorizzazione della destinazione turistica calabrese”.