All’OFFEN di Cosenza, il cantautore Cesare Basile

Condividi

Riparte da Cosenza il tour in solo (chitarra e voce) del cantautore catanese CESARE BASILE che giovedì 4 aprile dalle 21.30 sarà sul palco dello spazio multifunzionale OFFEN, in via Manzoni (rione Spirito Santo). Quello di Basile è un ritorno dopo l’esibizione con la sua band, I Caminanti, al teatro dell’Acquario nel marzo dello scorso anno. In quella occasione Basile presentò l’ultimo album dal titolo “U Fujutu Su Nesci Chi Fa?” con il quale si presenterà al Primavera Sound Festival di Barcellona, a fine maggio, unico artista italiano presente.

Il concerto del 4 aprile verrà aperto da un duo di musicisti cosentini, il cantautore Luigi Marino e la violoncellista Alessandra Ciniglia. Il duo è parte di un progetto musicale aperto denominato “I was in Paris with Phobe” che vede la presenza anche della danzatrice Noemi Caruso e del videomaker Francesco Tenuta.