Riaperta alla circolazione, in senso unico alternato, la strada statale 107 a Paola

Anas comunica che la strada statale 107 “Silana Crotonese” è stata riaperta alla circolazione alle ore 21 di ieri, venerdì 16 febbraio, in seguito alla chiusura resa necessaria a causa della caduta massi sul piano viabile che aveva interessato la statale al km 2,300, in territorio comunale di Paola.

La statale 107 è stata riaperta in regime di senso unico alternato, regolato da semafori e con presidio di personale Anas sul posto.

La corsia disponibile per la circolazione è protetta da una fila di container che, oltre a garantire la sicurezza stradale, consente allo stesso tempo di proseguire le attività di bonifica del costone roccioso.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.