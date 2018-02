Regione, avviso per selezione esperti Rete Natura 2000

Condividi

Avviso Pubblico per la selezione di n. 10 esperti per le attività di monitoraggio con rilevamento in campo nei siti della Rete Natura 2000 in Calabria

Le n. 10 figure professionali – profilo middle – ricercate con il presente Avviso sono:

• n° 8 (otto) esperti in ambito “area monitoraggio”, cui affidare compiti di monitoraggio degli habitat, delle specie vegetali e animali, attraverso rilevamento di campo, dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri all’esterno delle aree protette;

• n. 2 (due) esperti in Sistemi Informativi Territoriali (SIT) con tecnologia GIS cui affidare compiti di analisi ed implementazione dei dati geografici del Geo-Database della Rete Natura 2000 della Regione Calabria.

La partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è subordinata:

a) all’iscrizione/aggiornamento del curriculum nella Banca Dati Esperti del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, secondo quanto riportato all’art. 5 del Regolamento regionale n. 12 del 27.09.2016;

b) alla selezione del profilo per il quale il candidato intende partecipare utilizzando l’apposito link presente nella sezione “Verifica Avviso”.

Gli interessati, in possesso dei requisiti specificati nell’avviso, possono presentare la propria candidatura per una ed una sola delle figure professionali di cui all’art. 2 entro il 19 marzo 2018.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito Calabria Europa, nella pagina dell’avviso pubblico.

Link: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/353/index.html