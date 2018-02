Palmi (Rc) – Jason Levin chiama, il ‘Pizi’ risponde

Condividi

Di Marilea Ortuso

Si è ripetuta anche quest’anno la magia di armonie musicali accompagnate dalla Lingua Inglese all’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi, giorno 17 Febbraio, in Auditorium.

“Dimostrare che la Lingua Inglese si può far veicolare tra i giovani anche con testi grammaticali melodiati, appositamente creati dal professionista Levine, è un modo per dire agli studenti che la scuola si rinnova continuamente ed apre le sue porte alle novità che possano accendere o riaccendere la passione per lo studio, in modalità differente dal consueto libro di testo”.

Queste le parole del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, che ha colto anche quest’anno l’opportunità di ospitare il Rapper Jason Levine nel suo lungo tour che lo porta in giro in moltissime scuole del mondo per divertire, istruendo, e per istruire, divertendo.

Nato a Boston, Jason Levine ha frequentato il College a New York dove, crescendo, ha sempre più affinato il percorso musicale fino a fargli scoprire la potenzialità della musica hip hop come genere pienamente adatto ad impiegare le regole grammaticali per farle diventare testi musicali.

“ Relax, repeat, remember: queste le potenzialità connaturate alla musica e ai testi; fruttare queste possibilità offerte dalla musica anche nella trasmissione delle regole sintattiche diventa per me un gioco e gli studenti, stanchi di apprendere solo dal noioso libro di testo, diventano improvvisamente protagonisti dei loro saperi, potenziando la pronuncia e memorizzando quelle regole che, a prima vista, appaiono difficili. È per questo che ho deciso di unire la parte buona dei libri di testo (grammatica, espressioni tipiche, etc.) alla musica hip hop o alla rapmusic”.

E Jason ha colto veramente nel segno! L’Auditorium è stato gremito di studenti che, in due turni successivi, si sono uniti a cantare insieme a lui la grammatica della Lingua Inglese e le sue eccezioni. Un’attività vincente che Levine diffonde in molte scuole del mondo e che coglie un obiettivo fondamentale: se ripetere le regole a casa può diventare noioso, questo lavoro di ripasso, con l’aiuto della rapmusic, favorisce la memorizzazione della grammatica, divertendosi.

