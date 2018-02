Marziale: “Far rispettare i bambini nei loro diritti fondamentali”

Condividi

“Serve una presa di coscienza collettiva. Occorre che tutti ci si impegni a rispettare e a far rispettare i bambini nei loro diritti fondamentali. Al di là dei risvolti legislativi e giuridici, bisogna costruire una cultura della percezione dell’infanzia perché così non si può andare avanti”.

Sono le parole del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale in merito all’arresto, eseguito dalla Polizia di Cosenza, di un uomo “ritenuto responsabile di aver ingiuriato, schiaffeggiato, maltrattato sistematicamente la propria compagna 15enne e che neppure aveva registrato all’anagrafe la figlia neonata, con l’obiettivo di ricattare la ragazzina”.

“Come può accadere – conclude Marziale – che una quindicenne sia compagna e martire di un violento senza che la società si ribelli? Abbiamo delle colpe giganti quanto una montagna”.