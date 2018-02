La Regione Calabria alla XXI Riunione degli Ateliers del Consiglio d’Europa

Condividi

L’assessore regionale alla Pianificazione Urbanistica e Territoriale, Franco Rossi, esprime particolare soddisfazione per l’avvio, in data odierna, del Tavolo del Comitato Tecnico di Copianificazione con il MIBACT al fine di proseguire le attività per l’elaborazione dei Piani Paesaggistici d’Ambito che permetteranno una concreta salvaguardia e rilancio del territorio calabrese.

L’incontro, coordinato dalla Dirigente Generale Arch. Orsola Reillo, con la partecipazione dei rappresentanti della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e del Segretariato Regionale, dei dirigenti e funzionari competenti del Dipartimento, è stata l’occasione per condividere metodologie di lavoro per l’elaborazione degli aspetti paesaggistici del QTRP oltre che per programmare le attività che vedranno la Regione Calabria impegnata all’evento internazionale “XXI Riunione degli Ateliers del Consiglio d’Europa” in programma per i prossimi 3-4-5 ottobre 2018.