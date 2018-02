La figura dell’amministratore di condominio oggi

Condividi

“L’amministratore di condominio oggi. Formazione, compiti e responsabilità” è stato il tema dell’interessante seminario tenuto presso la sala concerti di palazzo de’ Nobili nel Municipio di Catanzaro, organizzato da Confedilizia Catanzaro con Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantafora” e il Coram Catanzaro.

L’incontro è stato aperto da Danino Russo, assessore agli affari generali della municipalità catanzarese, Giuseppe Carvelli, presidente della predetta Camera Penale, Jole Le Pera, presidente del Movimento Forense di Catanzaro, e Angela Fidone, vice presidente di Confedilizia Calabria, i quali hanno portato i saluti degli enti rappresentati.

A seguire sono poi intervenuti Antonio Abate, vice presidente di Confedilizia Catanzaro, Elisabetta Errigo, ricercatrice dell’UMG, Massimo Scuteri, vice presidente della Camera Penale di Catanzaro e Sandro Scoppa, presidente di Confedilizia Calabria, i quali hanno svolto le loro relazioni con le quali hanno affrontato, da diverse prospettive, l’argomento in discussione. Vittorio Ranieri, avvocato del foro di Catanzaro, ha moderato gli interventi.

In particolare, i relatori si sono soffermati sulla figura dell’amministratore di condominio, mettendo in evidenza come quest’ultimo, per effetto della riforma del 2012, deve essere in possesso di specifici requisiti professionali, di adeguata formazione e di approfondite competenze in molti settori. In sostanza, si deve ormai trattare di un professionista qualificato, pronto a rispondere ai numerosi compiti e alle molteplici esigenze oggi poste dalla gestione degli immobili e dall’amministrazione dell’entità più rappresentativa, in Italia, della vita del proprietario di casa: il condominio

L’amministratore, la cui nomina è obbligatoria quando vi sono più di otto condomini, espleta delicate funzioni esecutive all’interno del condominio, in quanto si occupa di amministrare e gestire i beni comuni e di dare esecuzione alle delibere dell’assemblea condominiale, ed è investito di particolari responsabilità civili e penali.

Si tratta comunque di una figura per la quale, pur mancando una compiuta definizione nel codice civile, è stata sempre più arricchita di compiti, funzioni e responsabilità, ed è stata altresì assoggettata all’obbligo di formazione, un importante presidio posto dal legislatore con lo scopo di garantire al meglio l’espletamento dell’incarico, assicurando un’adeguata preparazione degli interessati.

L’evento, che ha registrato la partecipazione di un pubblico attento e numeroso, è stato accreditato da Confedilizia Catanzaro ai fini dell’aggiornamento periodico degli amministratori di condominio nonché del Collegio dei Geometri di Catanzaro secondo la vigente normativa e dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro