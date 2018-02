Graphic novel Museo dei Bronzi, fumetto per raccontare i guerrieri

Condividi

Un fumetto per raccontare i guerrieri navigati emblema di Reggio Calabria la graphic novel Museo dei Bronzi, con le sue vignette spiegherà chi sono

C’è anche il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria a fare da scenario ad una delle 22 storie selezionate per raccontare, a fumetti, i più bei musei e siti archeologici d’Italia. S’intitola infatti “Fumetti nei Musei” la prima collana di graphic novel per ragazzi e bambini ideata per la didattica e realizzata da celebri disegnatori italiani.

L’obiettivo dell’iniziativa del Mibact è quello di far conoscere ai ragazzi le collezioni dei musei del Belpaese attraverso un linguaggio inedito e di rendere le visite non solo un’esperienza formativa ma anche un momento divertente. “Teoria degli opposti” è la storia a fumetti di Vincenzo Filosa ambientata nel Museo Archeologico di Reggio Calabria. Guerrieri navigati? Navigatori agguerriti? Divinità aliene? Inevitabile chiedersi chi erano davvero, quando ti trovi al cospetto dei Bronzi. Saranno loro stessi a rivelarsi e a raccontare la loro storia, e quella degli artefatti custoditi negli spazi espositivi, a due increduli ragazzini in gita.