“Diteca Sud” porta nel reggino lo spettacolo “Kabaret”

“Diteca Sud”, uno dei tre rami (con “Diteca Nord” e “Diteca Centro”) del progetto “Diteca”, distribuzione teatrale in Calabria, da domani, 16 febbraio, farà tappa a Benestare, al teatro Chjesia Nova, a Roccella (il 17, all’auditorium Unità d’Italia) e a Reggio Calabria (il 18 febbraio, teatro Zanotti Bianco) con lo spettacolo “Kabaret”, per le coreografie e la regia di Alessia Ciappetta. “Kabaret”, della compagnia “Sybaris”, nasce seguendo la stessa linea dei precedenti lavori, partendo dal musical di Broadway “Cabaret”, del 1966, reso ancor più popolare dalla pellicola Cabaret di Bob Fosse con la partecipazione di Liza Minnelli. Il film è servito per prendere le musiche originali e le canzoni che saranno interpretate rigorosamente dal vivo, per quanto riguarda il testo teatrale abbiamo scelto un autore che si sposa perfettamente allo stile del film ambientato in un Cabaret degli anni 30 in Germania e cioè Karl Valentin, il suo umorismo fine, ma anche assurdo si addice perfettamente all’ambientazione dello spettacolo. Insomma, uno spettacolo completo dove si balla si canta si recita e, da non trascurare, si può ridere tutti insieme. La compagnia “Sybaris” da anni lavora sul territorio inseguendo una propria linea artistica: coniugare nei suoi lavori il canto, la danza e la recitazione. “Kabaret” è interpretato da Greta Lopetrone, Benedetta Nicoletti, Paolo Spinelli e Marco Tiesi; corpo di ballo: Elena Bastanza, Elisabetta Celeste, Emanuela Mancuso, Teresa Serracassano, Cristina Strigari; assistemte alla regia Greta Lopetrone; assistente coreografie Laura Forace, costumi Essa Kuyateh; scene, luci e fonica Eros Leale. “Diteca Sud” ha preso il via a fine dicembre scorso e terminerà nel mese di giugno. Una buona parte della programmazione si svolge in comuni della Locride. L’organizzazione del progetto è curata dalla Compagnia Officine Jonike delle Arti diretta da Maria Milasi, mentre la direzione artistica dell’intero progetto “Diteca” è di Dante de Rose e Marco Silani.