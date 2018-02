Commercianti Diamante: grande partecipazione per “Trucco e Parrucco”

Condividi

“Trucco e Parrucco”: un altro successo per il gruppo dei commercianti di Diamante che da qualche mese hanno messo in cantiere una serie di iniziative per vivacizzare la “Perla del Tirreno”. Ricordiamo, tra le ultime, le Sette luminarie a forma di cuore che sono state collocate a Diamante e Cirella nel periodo di San Valentino. Davvero grande la partecipazione domenica scorsa per l’ultima trovata organizzata da quella che simpaticamente si è definita “la carica degli oltre centouno”, visto il numero dei commercianti che aderiscono alle diverse iniziative messe in cantiere. L’iniziativa, lo ricordiamo, ha visto una nutrita squadra di affermati parrucchieri e centri estetici cittadini si sono messi a disposizione dei bambini, ma anche per molti grandi, per arricchire con “Trucco e parrucco”, appunto, i loro travestimenti carnevalizi. Ha davvero coinvolto tantissima gente l’iniziativa: centinaia di piccoli con i loro genitori, e tanti altre persone che hanno scelto Diamante, nonostante le numerose manifestazione concomitanti nel comprensorio. Un’esplosione di divertimento e colori per i quali il gruppo dei commercianti ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e contribuito: i decoratori, gli animatori, i centri estetici e e gli istituti di bellezza che si sono occupati dei trucchi, i parrucchieri che hanno curato il “parrucco”, e ancora chi si è occupato dei service e, insomma, i tanti che in maniera volontaria e a loro spese hanno contribuito al grande successo della giornata. I commercianti poi, rivolgono un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale e all’Associazione ABC Albergatori. Ma non finisce qui: domenica 18 sarà la volta dell’”Altro Carnevale” con i carri allegorici dell’Associazione Culturale Laos Marcellina che sfileranno da Piazza Santa Maria dei Fiori a Cirella, alle ore 11,30 e sul Lungomare Mancini di Diamante, a partire dalle 14,00 . Alle 17,30 i fuochi d’artificio, sempre sul Lungomare cittadino.