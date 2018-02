Catanzaro – Custodiva droga in casa, arrestato un 23enne

Condividi

Aveva nascosto 15 grammi di marijuana nella spazzatura, e altri 10 di hashish ripartiti in tre dosi, dietro a dei barattoli messi su un pensile in cucina.

Così L.A., 23enne di Borgia, è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno infatti trovato la marijuana nella spazzatura, e l’hashish suddivisa dietro i barattoli e due dosi dentro un giubbino. E non solo Perché i carabinieri hanno scoperto due bilancini di precisione su cui erano evidenti i residui droga e 260 euro in contanti di vario taglio.

La droga, il denaro ed i bilancini sono stati sequestrati, mentre il ragazzo, dopo le formalità di rito, è stato portato nella sua abitazione e messo ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.