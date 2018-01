Una Voce per lo Jonio trionfa nella finale nazionale dei Grandi Festivals Italiani

Condividi

I rappresentanti del Festival, ideato e diretto dal M° Christian Cosentino, portano a casa un’importante risultato nella Finale Nazionale dei Grandi Festivals Italiani, svoltasi il 4 e 5 gennaio scorso a Verona. E’ infatti un giovane calabrese il vincitore assoluto di questo circuito che conta 15 festival sparsi in tutta Italia, tra cui Una Voce per lo Jonio. Si chiama, Giovanni Khalifa, 14 anni di Gioiosa Ionica (RC), ed ha guadagnato il pass a rappresentare la Calabria grazie alla vittoria ottenuta tra gli Interpreti al Festival Una Voce per lo Jonio, nella finale svoltasi a S. Andrea Jonio il 26 novembre scorso.

Giovanni ha infatti sbaragliato l’agguerrita concorrenza, nella Categoria degli Interpreti, portando a casa un risultato che da lustro alla musica calabrese e inorgoglisce l’intera regione, mettendo in mostra tutte le sue doti canore e le sue qualità interpretative.

Insieme a lui, un ulteriore riconoscimento importante arriva per l’altra rappresentante del Festival Una Voce per lo Jonio, la giovane Ilenia Mazzà di Caulonia (RC), che porta a casa una menzione speciale tra gli Inediti. Anche Ilenia infatti aveva vinto il Festival Una Voce per lo Jonio, il 26 novembre scorso, però nella Categoria Inediti, aggiudicandosi il diritto di rappresentare la Calabria nella Finale Nazionale dei Grandi Festvals Italiani con il suo brano “Senza confini”.

La carovana del Festival Una Voce per lo Jonio, guidata dal M° Christian Cosentino, insieme agli altri protagonisti dei Grandi Festivals Italiani, si sposta quindi da Verona a Sanremo per continuare ad ottenere risultati e successi, sempre all’insegna della buona musica.