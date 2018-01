Ugl: Ornella Cuzzupi confermata segretaria generale Calabria

Condividi

Ornella Cuzzupi è stata confermata alla guida della UGL Calabria. L’assemblea dei delegati, che si è riunita all’Hotel Excelsior alla presenza del dirigente nazionale Vincenzo Abbrescia e dei rappresentanti di tutte le Categorie, ha rinnovato la fiducia alla segretaria generale uscente con voto unanime.

«Un attestato di fiducia molto importante che mi conferisce il compito di difendere con rinnovato slancio e passioni i diritti dei lavoratori e degli iscritti in un momento storico assai difficile per il Paese e per la Calabria». Ha detto Ornella Cuzzupi al termine del voto per acclamazione che le ha tributato la sala gremita in ogni ordine di posto per un congresso assai partecipato, al quale hanno preso parte anche i rappresentanti locali delle altre sigle sindacali.

«Coesione, partecipazione, programmazione strategica, azioni mirate al miglioramento della qualità della vita della popolazione» i punti chiave della relazione della segretaria generale. «Noi abbiamo una grande responsabilità – ha detto ancora Ornella Cuzzupi – dobbiamo essere in grado di rappresentare tutti i cittadini in difficoltà. La nostra Regione rischia il baratro e occorre un cambio di passo da parte del governo nazionale e regionale al fine di risollevare il fragile tessuto socio-economico calabrese. L’Ugl sarà fattore di spinta per il cambiamento attraverso l’azione quotidiana dei propri iscritti. Attraverso il nostro esempio riusciremo a risvegliare nei cittadini la voglia di essere protagonisti nella loro terra dando vita ad un riscatto che la Calabria merita e non può più attendere».

Il dirigente nazionale Vincenzo Abbrescia ha poi inserito il primo punto per l’agenda della nuova segreteria regionale. «Il sindacato rappresenta l’ultima speranza per i lavoratori. Durante la discussione abbiamo affrontato il drammatico problema della disoccupazione che in Calabria e nel Meridione ha un’altissima incidenza, con la disoccupazione giovanile che arriva quasi al 60%. Un dato che non può lasciarsi indifferenti e che nell’agenda della nuova segreteria avrà un posto di primo piano».