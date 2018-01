Scoperti 4 furti in appartamento, scattano le manette per 31enne

Varie le denunce di furti in appartamento ed esercizi commerciali perpetrati negli ultimi giorni sulle quali si sono messi all’opera i carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme. Una serie di riscontri investigativi circa modus operandi e zone colpite, unita ad una prolungata ed attenta analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, hanno portato i militari della Stazione di Lamezia Terme Principale, coadiuvati da personale del locale Commissariato, all’individuazione del responsabile, Emanuele Cortese giovane lametino 31enne già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a sorveglianza speciale di polizia. Presso la sua abitazione, a seguito di mirata perquisizione, veniva rinvenuta gran parte della refurtiva riconducibile ai suddetti furti. Televisori, pc, biciclette ed attrezzatura tecnica di vario tipo, asportati presso abitazioni ed esercizi commerciali, sono stati quindi riconsegnata ai legittimi proprietari. Cortese, tuttavia, si era reso irreperibile al momento della perquisizione in casa. La fuga è durata solo pochi giorni è stato rintracciato nei pressi della propria abitazione. E’ stato quindi arrestato per la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e, successivamente, associato presso la casa circondariale di Catanzaro in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico dal locale Tribunale per furto e ricettazione