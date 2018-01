Parco della Sila, Bianchi: Da Calabrese sostengo la candidatura Unreco

Condividi

“Il Parco della Sila, con i suoi ecosistemi forestali, è un’eccellenza naturalistica del territorio calabrese. Questa candidatura rappresenta il successo di tutte le componenti dell’Altipiano della Sila e più in generale di tutti i calabresi”.Lo dichiara il Sottosegretario al Mibact Dorina Bianchi commentando la notizia dell’inserimento tra le candidature italiane alla Lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco per il 2019 gli “Ecosistemi forestali della Sila”.“Il Parco nazionale della Sila, è un gioiello naturalistico ed una piccola miniera di laboratori e manufatti artigianali e rappresenta una preziosa opportunità per aumentare l’offerta del turismo di qualità per tutti coloro che vorranno immergersi verso la scoperta del patrimonio artistico, culturale,paesaggistico ed enogastronomico della Regione Calabria.”