Oliverio ha revocato l’incarico all’assessore Federica Roccisano

Condividi

Il Presidente della Giunta Regionale, on Gerardo Mario Oliverio ha proceduto oggi alla revoca dell’incarico di Assessore di Federica Roccisano.

Tale decisione è motivata dall’esigenza di rilanciare l’azione di governo in un settore particolarmente delicato della vita della regione.

Nei mesi scorsi su alcune problematiche di particolare rilevanza sociale sono emersi limiti ed insufficienze nella conduzione dell’assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali che hanno contribuito ad alimentare, in diverse circostanze, un clima di tensione sociale.

Diverse, infatti, sono state le vicende che hanno reso necessaria l’assunzione delle problematiche in prima persona da parte del Presidente della Giunta.

Nei giorni scorsi, il Presidente Oliverio, in un colloquio con Federica Roccisano ha avuto modo di chiarire le ragioni di tale decisione e di ringraziarla per il lavoro svolto in questi trenta mesi nei quali le è stata riposta la sua fiducia.