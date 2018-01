Malfunzionamento dell’impianto elettrico – A fuoco magazzino nel catanzarese (FOTO)

Condividi

Alle ore 5.10 circa, squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via Smaldone, nel quartiere Gagliano del comune di Catanzaro per incendio magazzino.

L’incendio, di natura accidentale, ha interessato questa mattina un magazzino sito in uno stabile su unico livello a piano strada. All’interno del locale erano custodite tre moto e materiale vario che le fiamme hanno completamente distrutto.

Al termine delle operazioni di spegnimento, da una prima sommaria valutazione effettuata dal personale VVF, la causa origine dell’incendio un probabile malfunzionamento dell’impianto elettrico.