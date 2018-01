Le opere di Michele Affidato al Festival di Sanremo

Condividi

Mancano pochi giorni all’avvio del 68° Festival della canzone italiana che si svolgerà nella citta dei fiori dal 6 al 10 febbraio prossimo, quest’anno condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pier Francesco Favino. Da diversi anni ormai ad impreziosire la kermesse canora anche le opere del maestro orafo Michele Affidato. Il lavoro del Maestro inizia in realtà molti mesi prima, con una fase di preparazione vera e propria che lo vede impegnato nella realizzazione di alcune creazioni uniche nel loro genere che rimarranno per sempre negli annali della kermesse. Tra le tante opere che verranno realizzate quest’anno spicca un “Premio Speciale”, riconoscimento tra i più prestigiosi del Festival che verrà consegnato sul palco dell’Ariston e reso noto nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa. Di grande importanza anche il premio “Numeri Uno-Città di Sanremo”, quest’anno assegnato a Toto Cutugno, ideato da Ilio Masprone e assegnato negli anni a personaggi simbolo del Festival tra cui Pippo Baudo, Al Bano Carrisi, Tony Renis e Rita Pavone. Di rilievo anche i premi “Dietro le Quinte”, riservati agli addetti ai lavori che hanno contribuito a rendere ancor più popolare il Festival nel mondo, quelli per il “Musica contro le Mafie Words and Awards” e i premi “Soundies Awards miglior videoclip categoria giovani e categoria big”. Il Maestro inoltre, nominato di recente ambasciatore dell’Unicef, promuoverà a Casa Sanremo anche il convegno “Per una integrazione che riguardi i diritti di tutti” al quale parteciperà anche il Presidente nazionale Unicef Giacomo Guerrera. Non mancherà il classico appuntamento con l’inaugurazione di Casa Sanremo, considerato il salotto del Festival per via delle prestigiose manifestazioni che ospita nell’arco dell’intera settimana. Anche quest’anno, cosi come in passato l’orafo Michele Affidato avrà l’onore di tagliare il nastro di Casa Sanremo insieme alla madrina Elisa Isoardi, volto noto della Rai, al patron Vincenzo Russolillo e alle autorità sanremesi. Inoltre, da anni, Michele Affidato è l’orafo ufficiale di “Area Sanremo”, l’unico concorso che porta i giovani vincitori al Festival della canzone italiana. Sarà una settimana davvero intensa e ricca di emozioni per Michele Affidato che, oltre alla propria arte, cercherà di valorizzare e rendere ancora più forte in binomio tra musica e solidarietà, portando all’attenzione di una grandissima platea i temi promossi dall’Unicef. “Quella di Sanremo – commenta Affidato – per me è una settimana faticosa ma allo stesso tempo magica. Le mie opere nel corso degli anni sono state consegnate ad artisti che rappresentano la Storia della musica italiana e ad altri che ancora continuano a scriverla. E’ un onore ma allo stesso tempo un impegno importante, anche quest’anno saremo insieme ai big e questa è una soddisfazione enorme. Così come lo è quella per il convegno che organizziamo con l’Unicef e che tratterà un tema tanto delicato quanto attuale”. Tutti i premi verranno presentati il prossimo 31 gennaio presso lo showroom del maestro orafo nel corso di una conferenza stampa.