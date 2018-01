L’artista calabrese Massimo Sirelli firma un’opera dedicata a Giorgio Chiellini

Condividi

Quando la visionarietà dell’arte si mette al servizio di una causa nobile, i risultati non possono che essere eccellenti.

Lo sa bene il progetto InsuperArt, che nasce dalla collaborazione fra l’art e creative director Massimo Sirelli e la Onlus Insuperabili, per veicolare attraverso il linguaggio visivo e il tratto singolare dell’artista di origini calabresi, la mission dell’ente che dal 2011 ha come obiettivo quello di garantire la crescita e l’integrazione di ragazzi con disabilità all’interno della società, attraverso lo sport e in particolar modo la creazione di scuole calcio per ragazzi e ragazze con difficoltà fisiche e motorie, cognitivo relazionale, affettivo-emotiva e comportamentale.

InsuperArt nasce dall’intuizione di Giorgio Mottironi, esperto di marketing e appassionato di arte, con l’intento di dar vita a una sinergia fra due mondi: la visionarietà artistica al servizio dei valori che stanno alla base del progetto: i principi etici di lealtà, sportività e correttezza, la capacità di trasmettere passione ed emozione a dei futuri atleti in piena regola e a chi li circonda.

Qui entra in gioco Massimo Sirelli, che con il suo originalissimo stile Pop-Robot, ritrarrà su tela tutti i Testimonial e gli Ambassador della Onlus, raffigurandoli come dei veri e propri Supereroi: un’occasione importante per l’art director che regala la magia della sua arte, a una causa speciale e importante come questa.

Dei grandi campioni in campo e nella vita gli atleti ritratti, che hanno deciso di abbracciare con dedizione e passione l’attività degli Insuperabili, diventando nelle opere, personaggi dotati di incredibili capacità e sempre pronti ad aiutare il prossimo.

E un’occasione unica per l’art director, docente di Tecniche di presentazione e Portfolio presso l’Istituto Europeo di Design di Torino (IED), con all’attivo lavori pubblicati su importanti libri di graphic design internazionali come: Tres Logos Gestalten, Los Logos di Gestalten, Tactile di Gestalten, FlashFolios di Tashen, Web Design Index di PepinPress, Design Book of the Year etc etc e collaborazioni di spessore con i grandi marchi della moda e del prodotto, come Cirio, G-Star, Bollani Biciclette, Jadise Bag.

Oltre 40 stelle del calcio hanno abbracciato il progetto, che prevede nel prossimo futuro la creazione di 40 tele di grande formato, offerte in asta e il cui ricavato andrà completamente devoluto alla Onlus. Dalle opere verranno poi create 30 copie 50×70, firmate da Sirelli e dal giocatore protagonista dell’opera, che verranno anch’esse messe in asta su CharityStar.

Il via è stato dato, durante il compleanno dello Shop Insuperabili di Torino, in via Montevideo 6, dove sono state consegnate a Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale, nonchè Ambassador d’eccezione di Insuperabili, la grande tela comprata dallo stesso atleta che ha devoluto al progetto il valore della stessa e ha firmato le 30 serigrafie messe all’asta per sostenere le attività della Onlus.