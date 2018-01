Escursioni “Gente in Aspromonte”: il programma 2018

Condividi

Il Programma delle attività per il 2018, è ricco di nuovi itinerari e luoghi da scoprire. I crinali rappresentano il luogo privilegiato dal quale osservare e vivere il nostro Aspromonte.

“Difficile – è scritto nella nota stampa – si è rivelata la selezione delle escursioni da inserire nel programma, perché tanti erano i sentieri meritevoli di essere percorsi. Siamo arrivati a definire le 34 escursioni proposte puntando come di consuetudine alla volontà di coprire e premiare tutti i versanti visitando mete più famose e conosciute, altre meno frequentate ma altrettanto belle e suggestive. Abbiamo puntato alla possibilità di realizzare circuiti ad anello piuttosto che in linea, a favorire la partecipazione delle famiglie con giovanissimi con l’inserimento di qualche sentiero più semplice.

Le uscite saranno di circa 10 km ciascuna, sempre tra i 1000 e i 2000 metri di quota, con dislivelli compresi tra 200 e 700 metri e durata compresa tra le 5 e le 7 ore. Percorreremo complessivamente più di 400 km di montagne impervie, boschi stupendi e valloni selvaggi.

Avremo la Seconda Edizione della Giornata dell’Amicizia, domenica 23 settembre – con tutte le associazioni escursionistiche storiche della provincia di Reggio nostre sorelle di avventura.

Avremo un fuori sede di tre giorni sull’Appennino Paolano, e ci metteremo nelle mani delle Associazioni affiliate FIE della provincia di Cosenza che ci accompagneranno alla scoperta del loro territorio. Una due giorni sull’Etna, sul Sentiero delle Ginestre, aderendo al programma escursionistico di The Greenstone. E tra le escursioni cito la classica notturna ai Piani Tabaccari, madre di tutte le notturne fin ora proposte, la “Si viaggia in corriera” escursione in linea con l’ausilio di un pulmann per la logistica, e almeno un evento legato al pane di grano jermanu, servito a tutti gli escursionisti caldo e condito semplicemente con buon olio e aromi. Infine Domenica 13 maggio la Giornata della Memoria … per non dimenticare i nostri amici che non sono più con noi e che di certo camminano più in alto

Siamo al lavoro per due fuori programma, che verranno realizzati se si raggiungerà un congruo numero di partecipanti, in estate escursionistico sulle Alpi e in primavera culturale in Grecia, per questo secondo è già stato pubblicato il programma sul sito e sono arrivate le prime adesioni. E di certo proporremo qualche escursione fuori programma in agosto per gli appassionati dell’acqua dolce.

Tutto quanto esposto stasera, un paio di pagine interessantissime che introducono il programma, una splendida pagina scritta per noi dal Presidente Bombino, la descrizione delle escursioni, foto, mappe e consigli. Tutto questo sull’Opuscolo che presentiamo stasera e che troverete anche sul sito www.genteinaspromonte.it, che offre tra l’altro le raccolte delle immagini più belle di tutti gli anni di attività e tanto altro.

Concludo attingendo ancora dal libretto:

Immagina montagne alte, dai fianchi ricoperti da boschi fitti di abeti e faggi.

Immagina che dalle sue cime si domini uno spazio immenso: la grande pianura, con le sue città lontane e, in fondo, il mare.

Immagina piccoli laghi blu incastonati fra boschi e pareti rocciose.

Immagina di essere un pellegrino che quelle montagne deve attraversare, se vuole arrivare fino a Roma.

Immagina di essere un brigante che quelle montagne deve conoscere come le sue tasche, se in mezzo a loro si deve nascondere.

Stai immaginando il grande Aspromonte.

Ma ora smetti di fantasticare: vieni a vederlo. “Gente in Aspromonte” ti porta a conoscerlo.

Il nostro invito è rivolto a tutti, ai soci di Gente in Aspromonte e a coloro che hanno aderito alle altre associazioni escursionistiche, come a tutti coloro che decideranno di aderire ad una delle associazioni escursionistiche del nostro territorio: camminiamo insieme, manteniamo aperte le nostre porte e le nostre menti, e, quando liberi da altri impegni, beneficiamo con libertà delle tante iniziative proposte da tutti noi che amiamo e viviamo con rispetto la montagna. Per star bene bisogna circondarsi di bellezza: tuffiamoci nella bellezza, circondiamoci della bellezza del grande Aspromonte”.