Elezioni – Presentate le liste di Liberi e Uguali

Liberi e uguali ha presentato stamane, in Corte d’Appello, a Catanzaro, le liste dei candidati calabresi alle Elezioni politiche del 4 marzo. Per il proporzionale Camera Sud sono in corsa Nicola Stumpo, Rita Commisso, Filippo Quartuccio e Domenica Vinci. Per il proporzionale Camera Nord Nicola Stumpo, Roberta Nicoletta, Filippo Alberto Liguori e Raffaella Fortunato. All’uninominale Camera i candidati sono Raffaella Tania Fortunato (collegio 01), Mario Antonio Bonacci (02), Francesco Saverio Corbelli (03), Aldo Rosa (04), Franco Parise (05), Silvio Primerano (06), Domenico Mantegna (07) e Domenica Vinci (08). Al Senato proporzionale sono in lizza Angelo Broccolo, Laura Francesca Sgambellone, Pietro Sergi e Maria Antonietta De Fazio. All’uninominale Senato ci sono Lucia Durante (Collegio 01), Pasquale Martino (02), Maria Antonietta De Fazio (03) e Pietro Sergi (04).