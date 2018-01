Elezioni: Corbelli, candidato con LeU, proseguirò mie battaglie

Condividi

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, e’ il candidato di Liberi e Uguali, per il collegio senatoriale uninominale di Cosenza, alle elezioni politiche del 4 marzo. Ad annunciarlo e’ lo stesso Corbelli in un comunicato. “Mi e’ stata chiesta dai dirigenti di questo partito, a livello regionale e nazionale – afferma Corbelli – la disponibilita’ per una mia candidatura che ho dato ben volentieri perche’ ritengo Liberi e Uguali con Pietro Grasso in assoluto la formazione politica che porta avanti le stesse battaglie civili del mio Movimento: lotta alla poverta’, sostegno alle fasce piu’ povere e deboli della popolazione, cancellazione del Job act e tutela dei diritti dei lavoratori, l’accoglienza dei migranti (giusta e nel rispetto delle regole e della dignita’ umana), Ius soli, Unioni civili, testamento di fine vita, una giustizia giusta, riforma vera della scuola contro la nefasta cosiddetta ‘buona scuola’”. “Da questo breve elenco – sostiene ancora Corbelli – si capisce il perche’ della mia candidatura con Liberi e Uguali. Solo a questo partito potevo dare la mia disponibilita’. Per continuare, dentro il Parlamento un comune impegno civile, umanitario e di giustizia. Ho scelto un collegio grande e difficile, dove i sondaggi danno paradossalmente vincente un candidato ad oggi ancora fantasma. Il collegio di Cosenza sembra infatti vedere favorito il candidato del Movimento 5 Stelle, il cui nome e volto ancora oggi nessuno conosce”.