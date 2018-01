Due auto in fiamme nella notte a Catanzaro (FOTO)

Alle ore 3.30 circa, due squadre di Vigili del Fuoco della sede centrale sono intervenute in via G. Patari, nel comune di Catanzaro per incendio autovetture.

Interessate dalle fiamme una opel corsa ed una peugeot 208 parcheggiate ad una distanza di 100 metri circa l’una dall’altra.

Da accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, al termine delle operazioni di spegnimento, non si esclude la matrice dolosa dell’incendio.

Non si registrano danni a persone.