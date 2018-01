Cgil Fillea: Chiarezza per i lavori della “Gallico-Gambarie”

Condividi

“Le lavorazioni relative alla costruzione dell’importante arteria stradale “Gallico-Gambarie” avevano nei giorni scorsi subito un rallentamento, coinvolgendo parte dei lavoratori, impegnati nella stessa opera, che erano stati sospesi in maniera atipica dalle attività lavorative”. E’ quanto si legge in una nota della Cgil Fillea in merito ai ritardi denunciati nei giorni scorsi per i lavori della Gallico Gambarie. Al riguardo la Cgil Fillea ha aggiunto: “Nella giornata di oggi sono riprese le attività di cantiere con l’impegno di tutta l’attuale forza lavoro, ma allo stesso tempo, rimangono gravi e preoccupanti i dubbi sulla garanzia di continuità lavorativa nel cantiere e di conseguenza sulla effettiva esecuzione dell’intera opera.

Risultano necessarie chiarimenti rispetto ai ritardi che, ad oggi, stanno compromettendo il rispetto del crono programma dell’opera.

Pertanto risulta oltremodo utile sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alla necessità di porre l’attenzione sociale del territorio interessato per la effettiva esigibilità di un opera strategica per lo stesso.

Quindi risulta necessario un confronto con la “GAGA” e le istituzioni interessate, a partire dalla Regione Calabria, per fare il punto sull’andamento e la regolarità del cantiere e sulle relative lavorazioni nel rispetto dei termini e dei tempi contrattuali e a salvaguardia dell’attività lavorativa di tutte le maestranze in essere.

Premesso che la scrivente si è già attivata per far si che tale opera di chiarimento possa sopraggiungere nel più breve tempo possibile, allo stesso tempo dichiara, fin da ora, che non tarderà a denunciare eventuali nuove sospensioni immotivate degli addetti impegnati nel cantiere che, tra l’altro comporterebbero ulteriori ritardi per una infrastruttura necessaria, tanto attesa dalla comunità interessata e propedeutica per lo sviluppo del relativo territorio”.