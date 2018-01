A causa di una frana, chiusa al traffico la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’

Condividi

Anas comunica che, in Calabria, a causa di una frana, è chiusa temporaneamente al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” al km 499,400, in località Ceramida Pellegrina, una frazione del comune di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per le verifiche tecniche ed effettuare i primi interventi di messa in sicurezza al fine di ripristinare la circolazione il prima possibile.

Il traffico veicolare viene deviato temporaneamente sulla viabilità locale nel comune di Bagnara Calabra e sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” con ingresso agli svincoli di Bagnara e Scilla.