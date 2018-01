Caulonia, Piano Spiaggia: proficuo incontro tra amministratori e operatori turistici

Condividi

Si è tenuto lunedì sera nella sala della biblioteca comunale di Caulonia Marina un proficuo incontro tra l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Caterina Belcastro e gli operatori turistici cittadini. Sul tavolo il piano comunale spiaggia, ovvero lo strumento urbanistico di pianificazione territoriale delle aree del demanio marittimo. Attraverso questo strumento si andranno a disciplinare la funzionalità e la produttività delle attività turistiche sul demanio marittimo. È stata l’occasione anche per gettare le basi per affrontare al meglio la prossima stagione estiva. “È stato un primo incontro – ha dichiarato il sindaco Belcastro – al quale ne seguiranno altri. Abbiamo ritenuto opportuno aprire l’incontro sul Piano Spiaggia a tutti i soggetti interessati per pianificare insieme nuove azioni di rilancio del settore, nel solco di una fattiva e propositiva collaborazione”.