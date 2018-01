Carcassa di delfino trovata su spiaggia di Pizzo (VV)

Condividi

La carcassa di un delfino, in stato di decomposizione, è stata trovata su una spiaggia in località “Marinella” a Pizzo. L’animale senza vita potrebbe esserestato trascinato a riva, visto che la carcassa si trova vicino a dei detriti, trasportati dal mare. Il fenomeno del ritrovamento delle carcasse di questi mammiferi non è nuovo sule coste del mar Tirreno. Anche la zona di Lamezia è stata luogo di ritrovamento di delfini anche in passato.