Aeroporto di Crotone, riunione del Tavolo Tecnico

“Nel corso della giornata di ieri, il Tavolo Tecnico per la riapertura dell’Aeroporto di Crotone, composto da rappresentanti della Regione Calabria e della SACAL, si è riunito al fine di delineare le misure necessarie per assicurare una urgente riattivazione dello scalo.

Durante l’incontro sono state quindi identificate le soluzioni tecniche ed il percorso necessario alla loro messa in atto.

Al fine di una loro puntuale articolazione sono stati, inoltre, già definiti i compiti della Regione e della SACAL che si confronteranno nel più breve tempo possibile per concordare tempi e modalità delle soluzioni individuate, con l’obiettivo di garantire la piena sostenibilità dello scalo pitagorico.”