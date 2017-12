Tortora (Cs): tanti eventi per festeggiare il Natale

Il corso principale della cittadina tortorese, è diventato un punto d’incontro per le festività natalizie. Quasi ogni giorno anche dopo il Natale un evento su Corso Aldo Moro.

Mercoledì 27, alle ore 20, musica, spettacolo e balli con il Team De Diego, che proseguiranno il giorno seguente (mercoledì 28) con il “Gran galà di ballo”, alla stessa ora.

Venerdì 29, alle ore 18, spettacolo per bambini “Iris e le sue bolle”.

Sabato, alle ore 17.30, in Chiesa Stella Maris si terrà, come ogni anno, la “Festa della famiglia”. Alle ore 18.30, su Corso Aldo Moro, spettacolo per bambini “Topolino e Babbo Natale”.

Le manifestazioni, organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco, proseguiranno anche nel nuovo anno.