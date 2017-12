Lamezia Terme-Il 23 e 24 gennaio i casting per nuova edizione programma “La Corrida”

Condividi

Si terranno il prossimo 23 e 24 gennaio i casting per il programma tv “La Corrida”. Il popolare programma cerca cercare dilettanti allo sbaraglio che sappiano ballare, cantare, recitare e suonare per la nuova edizione e organizza provini in tutta Italia, tra cui anche a Lamezia. Chiunque voglia partecipare ai provini per la prossima edizione dovrà iscriversi compilando il form al sito: www.magnoliatv.it/lacorrida o chiamare il numero: 02-36767454 oppure mandare una email con i propri dati a lacorrida@magnoliatv.it