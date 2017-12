Cosenza ricorda settantenario della firma della Costituzione

Condividi

“Le parole della Costituzione. 70 anni dopo” è il titolo della manifestazione che si svolgerà a Cosenza mercoledì 27 dicembre, dalle 11.00 alle 13.00, in via Tagliamento angolo piazza XI Settembre, per celebrare la storica firma della Carta da parte del Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, che la promulgò il 27 dicembre 1947. È promossa dall’Associazione “G. Dossetti” – Per una nuova etica pubblica, dall’A.N.P.I provinciale “Paolo Cappello” e dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della provincia di Cosenza “Stefano Rodotà”.

Alla manifestazione interverranno, con letture di brani dei Padri costituenti a commento di alcuni articoli della Carta, diverse altre associazioni cittadine e della provincia che si sono distinte nella campagna referendaria dello scorso anno e continuano nell’impegno per la difesa e l’attuazione della Costituzione: prossimamente saranno impegnate in una nuova raccolta di firme per la modifica della legge costituzionale che cinque anni fa ha introdotto nella Costituzione l’obbligo del pareggio di bilancio (articolo 81) con gravi conseguenze per i diritti dei cittadini, l’uguaglianza e la coesione sociale.

Alla manifestazione hanno aderito: Prima che tutto crolli – Associazioni insieme per i centri storici, Cosenza Storica Attiva (Cos.S.A.), Partigiani della Scuola Pubblica, CDC Unical, CDC-Comitato per la Costituzione e i beni comuni di Bisignano, CDC-Comitato Saracena-Pollino, CDC-Comitato Paola-Tirreno cosentino, CDC-Comitato Cosenza-Rende, CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) Cosenza.