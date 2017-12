Cirò, inaugurata mostra presepi: successo di presenze

Condividi

Sono 17 i presepi artigianali che hanno catturato l’attenzione dei tantissimi curiosi presenti ieri (venerdì 22) all’inaugurazione della MOSTRA CONCORSO CIRÒ PRESEPI. Saranno Salvatore BUONGIORNO maestro d’arte, Teresa ASTORINO docente e presepista, Sergio MARINO docente di storia dell’arte, Sandra e Vincenzo GENTILE dell’Associazione LEONARDO DA VINCI – LE CASTELLA, che giudicheranno le opere premiando l’originalità, il messaggio e l’estetica. Tutti i visitatori potranno lasciare un giudizio.

Ad esprime soddisfazione per il successo registrato durante la serata è il Sindaco Francesco PALETTA invitando tutti a visitare la mostra che rimarrà esposta nel Palazzo dei Musei fino a VENERDÌ 5 GENNAIO 2018, giorno della premiazione. Il Primo Cittadino ha colto l’occasione per esprimere ringraziamenti ai parroci don Matteo GICOBBE e don Pino GIORNO, all’intera Giunta per la collaborazione e a Tonino ARCURI per l’allestimento scenico dei presepi.

I primi tre classificati verranno premiati con una lastra in argento, un ciondolo e un bracciale raffiguranti l’ASTROLABIO realizzati dal maestro orafo Mimmo COZZA.

Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il vicesindaco Giovanna STASI, l’assessore alla cultura Francesco MUSSUTO, l’assessore al turismo Cataldo SCAROLA, il Presidente del Consiglio Mario SCULCO e don Matteo GIACOBBE.

La scuola di ballo ASD YPSICRON di Francesca LETTIERI si è esibita con una coreografia di ballo. La PRO LOCO ha preparato per l’occasione una ricca degustazioni di prodotti tipici.

NATALE NEL BORGO 2017 – PROSEGUONO LE INIZIATIVE. – MERCOLEDÌ 27 alle ORE 20.30 la Sala FILOTTETE ospiterà il GALÀ DI BENEFICENZA a cura delle associazioni culturali LE QUATTRO PORTE e ANTEAS. – SABATO 6 alle ORE 16, infine, per le vie del centro storico arriverà il TRENO DELLA BEFANA.