Catanzaro, grande successo per il presepe vivente a Pentone

Condividi

E’ stato un grande successo di partecipazione quello riscosso dal Presepe vivente nelle Gallerie del San Giovanni per un appuntamento che si rinnoverà anche oggi pomeriggio dalle ore 17 alle 20. L’iniziativa è curata dal Comune di Pentone che ha voluto proporre il proprio originale allestimento in una location suggestiva come quella dei sotterranei del castello normanno. Dopo le fortunate edizioni degli anni scorsi, il Comune presilano, accanto al tradizionale appuntamento nel borgo storico del paese, ha voluto offrire un’edizione straordinaria anche a Catanzaro nell’ambito di un percorso di condivisione e collaborazione avviato con l’amministrazione del Capoluogo per avvicinare le comunità nella direzione dello sviluppo complessivo del territorio. I visitatori hanno avuto l’occasione di riscoprire gli antichi mestieri e le botteghe artistiche e conoscere il legame storico che lega la città di Catanzaro a Pentone, che nel 1200 era feudo del Capoluogo. Catanzaro, sotto la contea dei Ruffo di Calabria, fu “liberata” proprio dai pentonesi nel 1289 in occasione dell’assalto alla città. Un’opportunità, quindi, per promuovere le bellezze naturalistiche e storiche e dare nuovo respiro alle tradizioni del territorio. La giornata di ieri è stata, inoltre, animata dagli artisti di strada, dal suggestivo spettacolo del fuoco, dalle band itineranti, dal concerto di Natale nella Basilica dell’Immacolata, dalle rappresentazioni del Gruppo storico città di Catanzaro, dai suoni tradizionali di Andrea Bressi e Daniele Mazza che hanno offerto un ricco programma per tutte le età.