Antonella Ruggiero al teatro Gentile di Cittanova per un concerto di solidarietà

Sarà la voce magica di Antonella Ruggiero, accompagnata dalla fisarmonica di Renzo Ruggieri, ad esibirsi martedì 27 dicembre, nell’unica data calabrese, al Teatro Gentile di Cittanova, con lo spettacolo “I regali di Natale”, per un Concerto di solidarietà organizzato dall’Associazione Culturale Kalomena, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Presidenza del Consiglio Regionale.

L’evento musicale è stato organizzato partendo dal presupposto che il teatro, la musica e più in generale la cultura non possano vivere separati da un’idea di solidarietà e non ci si possa, pertanto, dimenticare in nessun momento delle tante persone che vivono una condizione di difficoltà.

Lo scopo dell’evento è quello di sostenere, in particolar modo durante il periodo delle festività natalizie, le numerose persone che si trovano a vivere in uno stato di difficoltà. Pertanto i proventi del concerto saranno devoluti per garantire 200 Pasti ad altrettante persone che ne hanno bisogno, e ciò sarà realizzato attraverso le Caritas cittadine, e 500 buoni pasto per la mensa scolastica a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie le cui famiglie si trovano in difficoltà economiche, e ciò sarà effettuato attraverso i dirigenti degli Istituti scolastici locali.

Con I Regali di Natale, Antonella Ruggiero propone un cammino attraverso la tradizione storica del Natale, ripercorrendone le varie fasi, dal preludio al più grande evento della Cristianità, sino ai momenti successivi alla nascita di Cristo. L’Avvento, l’Annunciazione, le figure di Giuseppe e Maria, la nascita di Gesù, gli Angeli, i pastori, la proclamazione, le ninne nanne e poi i canti dell’inverno e di ringraziamento animano I Regali di Natale e sono proposti con modernità ed eleganza dall’inimitabile sua voce.

La serata di Cittanova sarà inoltre caratterizzata dalla partecipazione artistica del gruppo di musicisti calabresi affermatisi con i TaranProjet, Gabriele Albanese, Silvio Ariotta, Francesco Pappaletto e Alfredo Verdini.

La vocalità di Antonella Ruggiero si fonderà così con i ritmi folk della tradizione popolare calabrese, rielaborati e confezionati in un progetto di intrigante contaminazione musicale, il cui impatto ritmico possente e dinamico e la ricercatezza delle soluzioni armoniche, trascinanti nella dimensione live, faranno da lasciapassare presso il pubblico solidale del Teatro Gentile.